I corsi non hanno ancora preso un indirizzo preciso.

Apertura lievemente in ribasso per la borsa svizzera: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 9852,14 punti, in flessione dello 0,13% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,07% a 12'153,42 punti.

Il mercato non si lascia troppo influenzare dal buon andamento delle piazze asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +2,14% a 20'193,69 punti).

Sul fronte interno non mancano oggi le novità, con una raffica di risultati aziendali, concernenti fra l'altro Swiss Re (+0,68%), Geberit (+3,48%) e Swisscom (-0,46%).

La giornata sarà carica anche di dati congiunturali internazionali e non mancheranno le indicazioni di politica monetaria, con la presa di posizione della Banca centrale europea.

L'avvio di seduta è stato più dinamico sulle altre piazze europee. Nel dettaglio vanno segnalate Francoforte (Dax +0,69% a 11'184,54 punti), Parigi (Cac 40 +0,47% a 4693,28 punti) e Milano (Ftse Mib +0,80% a 18'216 punti).

Wall Street ha terminato ieri in modo molto positivo (Dow Jones +2,22% a 24'633,86 punti, Nasdaq +3,44% a 8914,71 punti).

