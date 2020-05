Apertura in lieve ribasso per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9817,65 punti, in flessione dello 0,13% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI perdeva lo 0,06% a 12'229,37 punti.

Dopo diverse sedute contraddistinte dall'ottimismo gli investitori sembrano orientarsi alla prudenza e non vengono esclusi realizzi di guadagno. A creare insicurezza sono le ultime esternazioni del presidente americano Donald Trump riguardo alla Cina e alla situazione a Hong Kong.

Wall Street venerdì ha chiuso ieri in netto rialzo (Dow Jones +2,17% a 24'995,11 punti, Nasdaq +0,17% a 9340,22 punti), mentre oggi i mercati asiatici si sono mostrati deboli, con Tokyo però in contro tendenza (Nikkei +0,70% a 21'419,23 punti).

L'avvio di seduta è stato più dinamico sulle altre piazze europee. Nel dettaglio possono essere segnalate Francoforte (Dax 0,42% a 11'548,35 punti) e Parigi (Cac 40 +0,34% a 4621,77 punti).

