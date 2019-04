La borsa svizzera ha aperto l'ultima seduta settimanale in leggero ribasso. Attorno alle 09:15 l'indice principale SMI cede lo 0,09% a 9684,86 punti e quello allargato SPI pure lo 0,09% a 11'645,92 punti.

Le principali piazze europee hanno dal canto loro inaugurato la giornata senza una direzione precisa, come d'altronde Wall Street ieri sera.

A Parigi il CAC 40 avanza dello 0,22% a 5570,07 punti, a Londra il FTSE-100 perde lo 0,13% a 7424,49 punti e a Francoforte il Dax è piatto (+0,01% a 12'284,46 punti), così come a Milano l'indice Ftse Mib (+0,01% a 21'721 punti).

Come detto, ieri chiusura contrastata per New York, col Dow Jones che ha perso lo 0,51% a 26'462,08 punti, il Nasdaq che ha guadagnato lo 0,21% a 8118,68 punti e l'S&P 500 che ha ceduto lo 0,04% a 2926,16 punti. In rosso Tokyo (-0,2%), che termina col segno meno l'ultima seduta prima della lunga pausa festiva di 10 giorni.

Oggi sul fronte macroeconomico il menù prevede i dati sul Pil del primo trimestre degli Stati Uniti e la fiducia dei consumatori in Usa e Francia.

Neuer Inhalt Horizontal Line