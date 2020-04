Apertura in netto rialzo per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9464,11 punti, in progressione del 2,40% rispetto a venerdì.

A ridare fiducia agli investitori sono alcune buone notizie in arrivo dal fronte del coronavirus: la mortalità in alcuni paesi europei sembra non aumentare più.

Anche le altre piazze europee hanno avviato le contrattazioni in modo molto dinamico: nel dettaglio vanno per esempio segnalate Francoforte (Dax +3,81% a 9881,46 punti), Parigi (Cac 40 +3,46% 4298,50 punti) e Milano (Ftse Mib +2,59% a 16'808 punti).

Venerdì Wall Street ha terminato in netto calo (Dow Jones -1,69% a 21'052,53 punti, Nasdaq -1,51% a 2488,65 punti), mentre oggi Tokyo si è mostrata assai tonica (Nikkei +4,24% a 18'576,30 punti).

