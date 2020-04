La giornata si presenta interessante per gli investitori.

Apertura in netto rialzo per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9630,76 punti, in progressione dell'1,78% rispetto a ieri.

Il mercato mantiene quindi la tendenza al recupero, confortato dall'ottimo andamento di Wall Street (Dow Jones +7,73% a 22'679,99 punti, Nasdaq +6,83% a 7913,24 punti) e dei mercati asiatici, Tokyo in primis (Nikkei +2,01% a 18'950,18 punti).

A ridare fiducia agli investitori è una stabilizzazione dell'emergenza coronavirus in vari paese. La crisi non appare ancora superata, ma sembra vedersi la luce in fondo al tunnel.

Anche le altre piazze europee hanno avviato le contrattazioni in modo molto dinamico: nel dettaglio vanno per esempio segnalate Francoforte (Dax +3,66% a 10'446,79 punti), Parigi (Cac 40 +3,30% 4489,40 punti) e Milano (Ftse Mib +3,22% a 17'587 punti).

