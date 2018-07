Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 luglio 2018 9.08 03 luglio 2018 - 09:08

Apertura positiva per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 8557,90 punti, in progressione dello 0,33% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,36% a 10'275,91 punti.

Il mercato prende atto con favore dell'allentamento della tensione in seno alla coalizione di governo in Germania. Gli impulsi provenienti dalle piazze più lontane non sono invece chiari: mentre Wall Street ha terminato in modo positivo (Dow Jones +0,15% a 24'307,18 punti, Nasdaq +0,76% a 7567,69 punti), le borse asiatiche si sono mostrate poco toniche, a partire da quella di Tokyo (Nikkei -0,12% a 21'785,54 punti).

Sul fronte macroeconomico sono in arrivo i dati sulle vendite al dettaglio nell'Eurozona, l'indice Pmi costruzioni nel Regno Unito nonché - dagli Stati Uniti - le vendite dei veicoli, gli ordinativi alle fabbriche e le scorte settimanali di petrolio.

