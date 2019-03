Apertura positiva per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9304,94 punti, in progressione dello 0,39% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,40% a 11'017,70 punti.

Il mercato è favorito dalle dichiarazioni di esponenti cinesi riguardo a progressi che sarebbero stati realizzati nei colloqui per risolvere la vertenza commerciale fra Pechino e Washington. È inoltre in atto un certo movimento di rimbalzo, dopo le perdite della settimana scorsa sulla scia dei timori per la congiuntura globale.

Sul fronte interno scarseggiano le novità di rilievo concernenti i titoli principali. Vi è più movimento sul mercato allargato, dove dovrebbe presto far capolino una nuova matricola: la Medacta di Castel San Pietro ha annunciato lo sbarco in borsa.

