Apertura positiva per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9725,69 punti, in progressione dell'1,36% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI guadagnava l'1,23% a 11'751,12 punti.

Il mercato è favorito dalle dichiarazioni concilianti del presidente americano Donald Trump in relazione al braccio di ferro commerciale con la Cina. Oggi peraltro la giornata dovrebbe rimanere assai calma, a causa delle chiusure per festività delle borse di Londra e New York. Sul fronte interno scarseggiano le novità di rilievo concernenti i titoli principali.

L'avvio di seduta è stato al rialzo anche sulle altre piazze europee. Nel dettaglio vanno segnalate in particolare Francoforte (Dax +0,60% a 12'083,57 punti) e Milano (Ftse Mib +0,20% a 20'417 punti). Wall Street ha terminato venerdì in modo positivo (Dow Jones +0,37% a 25'585,69 punti, Nasdaq +0,11% a 7637,01 punti).

