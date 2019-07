Apertura positiva per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9957,47 punti, in progressione dello 0,21% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,29% a 12'063,26 punti.

Il mercato è influenzato dalle chiusure positive di Wall Street (Dow Jones +0,07% a 27'171,90 punti, Nasdaq +0,71% a 8204,14 punti) e soprattutto delle borse asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +0,95% a 21'620,88 punti). A sostenere i corsi è la prospettiva di un abbassamento del tasso d'interesse da parte della Banca centrale europea, giovedì, e della Federal Reserve, la settimana prossima.

È inoltre in pieno svolgimento la stagione dei risultati semestrali. In Svizzera sono stati accolti bene i conti di UBS (+0,85%), che ha presentato per il secondo trimestre un utile nettamente superiore alle attese.

Neuer Inhalt Horizontal Line