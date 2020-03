Apertura positiva per la borsa svizzera: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 8522,67 punti, in progressione del 2,21% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava il 2,42% a 10'374.01 punti.

Il mercato sta valutando le misure straordinarie da 750 miliardi di euro varate dalla Banca centrale europea (Bce) contro l'emergenza coronavirus. La giornata si annuncia di grande volatilità, come le precedenti.

Vi è attesa inoltre per le decisioni di politica monetaria che saranno comunicate alle 09.30 dalla Banca nazionale svizzera: la gran parte degli analisti non si aspetta cambiamenti, ma la situazione viene considerata in rapida evoluzione.

L'avvio di seduta è stato al rialzo anche sulle altre piazze europee. Nel dettaglio possono ad esempio essere segnalate Parigi (Cac 40 +2,11% a 3833,99 punti) e Milano (Ftse Mib +1,96% a 15'417 punti).

I mercati asiatici hanno chiuso in rosso, a cominciare da Tokyo (Nikkei -1,04% a 16'552 punti).

Neuer Inhalt Horizontal Line