L'inizio odierno non è negativo.

Apertura in rialzo per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9218,50 punti, in progressione dello 0,54% rispetto a ieri.

Gli investitori aspettano con impazienza gli ultimi indicatori congiunturali americani: nel pomeriggio verranno diffusi i dati sulle richieste di sussidio disoccupazione. Sono considerati essenziali per capire quanto il coronavirus sta incidendo sull'attività economica negli Usa.

Anche le altre piazze europee hanno avviato le contrattazioni deboli: nel dettaglio vanno segnalate Francoforte (Dax +0,48% a 9590,93 punti), Londra (Ftse-100 +0,58% a 5483,36 punti) e Parigi (Cac 40 +0,87% 4243,84 punti).

Ieri Wall Street ha terminato in netto calo (Dow Jones -4,44% a 20'943,51 punti, Nasdaq -4,61% a 7360,58 punti) e oggi anche Tokyo si è mostrata negativa (Nikkei -1,37% a 17'818 punti).

