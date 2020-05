Apertura in rialzo per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9623,54 punti, in progressione dello 0,54% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,48% a 11'974,51 punti.

Gli investitori si muovono comunque con prudenza, in attesa della pubblicazione di importanti dati congiunturali che potrebbero fornire indicazioni sull'entità della crisi generata dal coronavirus.

Wall Street ha chiuso ieri in modo contrastato (Dow Jones -0,91% a 23'664,64 punti, Nasdaq +0,51% a 8854,39 punti) e mercati asiatici si sono mostrati scarsamente ispirati, a cominciare da Tokyo (Nikkei +0,28% a 19'674,77 punti).

Sul fronte interno spiccano al momento Alcon (+3,54%) e Credit Suisse (+1,62%).

L'avvio di seduta è stato dinamico anche sulle altre piazze europee. Nel dettaglio possono essere segnalate Francoforte (Dax +0,60% a 10'666,90 punti) e Parigi (Cac 40 +0,51% a 4456,44 punti).

