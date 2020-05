Apertura in rialzo per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9733,78 punti, in progressione dello 0,46% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,59% a 12'154,94 punti.

La giornata si presenta tranquilla, complici anche le festività negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Scarseggiando notizie aziendali, l'attenzione degli investitori sarà rivolta ad alcuni dati congiunturali europei.

Il tema dominante del momento rimane comunque il braccio di ferro fra Stati Uniti e Cina. Le nuove dimostrazioni di Hong Kong potrebbero accrescere l'attenzione.

Wall Street venerdì ha chiuso contrastata (Dow Jones -0,04% a 24'465,16 punti, Nasdaq +0,43% a 9324,59 punti) e oggi anche i mercati asiatici si sono mostrati indecisi, con Tokyo però in netto aumento (Nikkei +1,73% a 20'741,65 punti).

L'avvio di seduta è stato dinamico anche sulle altre piazze europee. Nel dettaglio possono essere segnalate Francoforte (Dax 0,99% a 11'182,29 punti) e Parigi (Cac 40 +0,85% a 4882,54 punti)

