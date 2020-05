Apertura in rialzo per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9879,18 punti, in progressione dello 0,56% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,51% a 12'303,75 punti.

Il mercato è influenzato dal buon andamento delle borse asiatiche, Tokyo in primis (Nikkei +2,55% a 21'271,17 punti), sulla scia di nuove misure di stimolo decise in Giappone. Anche il prezzo del petrolio è in aumento, segnale che è attesa una crescita della domanda a causa dell'allentamento delle misure di confinamento. Nessuna indicazione arriva invece da oltre Atlantico: Wall Street era chiusa per festività.

Sul fronte interno sono valutati con attenzione gli ultimi dati sulle esportazioni, in particolare in ambito orologiero. Swatch (+0,88%) e Richemont (+90%) hanno cominciato la giornata in modo positivo.

L'avvio di seduta è stato dinamico anche sulle altre piazze europee. Al momento è però disponibile solo il dato preciso di Francoforte (Dax +0,80 a 11'482,90 punti).

