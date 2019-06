Apertura in ribasso per la borsa svizzera: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 9555,69 punti, in flessione dello 0,49% rispetto a ieri, mentre il dato dell'indice globale SPI non era disponibile.

Negli Usa i titoli tecnologici sono crollati dopo l'annuncio di un'indagine antitrust. Segnali contrastanti arrivano dalla Federal Reserve, mentre sullo sfondo rimangono tuttora ben presenti le vertenze commerciali globali e i timori di un rallentamento dell'economia mondiale.

Sul fronte interno fra i titoli più osservati può essere menzionato Julius Bär (-0,05%), che vede ora il fondo sovrano di Singapore GIC fra i principali azionisti.

