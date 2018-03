Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 febbraio 2018 9.10 20 febbraio 2018 - 09:10

Apertura poco mossa per la borsa svizzera: alle 09.10 l'indice dei valori guida SMI segnava 8931,92 punti, in progressione dello 0,26% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,25% a 10'286,03 punti.

Orfano delle indicazioni di Wall Street - ieri chiusa per festività - il mercato potrebbe faticare oggi a trovare un orientamento preciso. Le chiusure delle piazze asiatiche - con Shanghai ferma per il capodanno cinese - sono state tendenzialmente negative: Tokyo ha terminato in rosso (Nikkei -1,06% a 21.913,66 punti).

Sul fronte interno tutte le blue chip presentano un rialzo frazionale, con l'eccezione di Swatch (+1,59%), che beneficia delle buone cifre sull'export orologiero elvetico.

L'avvio di seduta è stato poco dinamico sulle altre piazze europee. Nel dettaglio vanno segnalate Francoforte (Dax +0,14% a 12'403,63 punti), Londra (Ftse 100 invariato a 7247,38 punti), Parigi (Cac 40 +0,02% a 5257,43 punti) e Milano (Ftse Mib +0,07% a 22'591 punti).

