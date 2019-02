La Borsa svizzera ha avviato le contrattazioni odierne poco mossa, con l'indice SMI dei principali titoli che dopo i primi scambi ha segnato una progressione dello 0,09% a 9'019,41 punti, mentre l'indice complessivo saliva dello 0,07% a quota 10'548,90.

Avvio di seduta cauto anche per Parigi (Cac 40 segna -0,02% a 4'999 punti) e Francoforte (Dax +0,02% a 11'183 punti), mentre fanno meglio Londra (Ftse 100 +0,34% a 7'057 punti) e Milano (Ftse Mib +0,25% a 19'655 punti).

Il capodanno cinese tiene ancora chiuse la grande maggioranza dei mercati azionari asiatici, ma non Sydney, salita dell'1,95% finale dopo che la banca centrale ha lasciato invariati i tassi all'1,5%. Sul listino australiano hanno così corso soprattutto i titoli finanziari, mentre la Borsa di Tokyo ha chiuso in lieve ribasso anche sui segnali contrastanti dalle trimestrali: il Nikkei ha perso lo 0,19% a quota 20'844.

Chiusura in territorio positivo ieri sera per la Borsa di New York. Il Dow Jones è salito dello 0,70% a 25'239,23 punti, il Nasdaq dell'1,15% a 7'347,54 punti e lo S&P 500 dello 0,68% a 2'724,86 punti.

Neuer Inhalt Horizontal Line