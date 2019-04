Apertura poco mossa per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 9721,42 punti, in progressione dello 0,28% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,23% a 11'683,34 punti.

Archiviata una settimana in cui l'SMI ha raggiunto un livello record, il mercato è alla ricerca di nuovi stimoli. Vi è attesa in particolare per i dati sull'inflazione che verranno pubblicati nel pomeriggio e che costituiscono la base per mosse della Federal Reserve.

Sul fronte interno le variazioni dei singoli titoli sono al momento meramente frazionali e gli scarti appaiono minimi. Fa eccezione solo Swatch (+1,01%). Nel mercato allargato gli occhi sono puntati su Santhera (-0,13%), che ha informato sull'andamento degli affari.

Neuer Inhalt Horizontal Line