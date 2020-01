Apertura poco mossa per la borsa svizzera: alle 09.05 l'indice dei valori guida SMI segnava 10'792,74 punti, in progressione dello 0,10% rispetto a ieri.

Il mercato assume in atteggiamento prudente, in attesa di conoscere le ultime decisioni sui tassi della Federal Reserve, che saranno rese note in serata. A livello di singoli titoli l'attenzione è concentrata su Novartis (+0,05%), che ha pubblicato i dati relativi al 2019.

L'avvio di seduta è stato poco dinamico anche sulle altre piazze europee. Nel dettaglio possono essere segnalate Francoforte (Dax +0,01% a 13'325,46 punti), Londra (Ftse 100 +0,09% a 7487,70 punti) e Parigi (Cac 40 -0,06% a 5921,97 punti).

Ieri Wall Street ha chiuso in rialzo (Dow Jones +0,66% a 28'722,85 punti, Nasdaq +1,41% a 9269,68 punti) e lo stesso ha fatto oggi Tokyo (Nikkei +0,71% a 23'379,40 punti).

Neuer Inhalt Horizontal Line