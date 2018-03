Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 marzo 2018 15.14 16 marzo 2018 - 15:14

La Borsa svizzera oscilla attorno alla parità nel pomeriggio: poco dopo le 15.00 l'indice dei valori guida SMI segnava 8'885,80 punti, in progressione dello 0,08% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI scende dello 0,06% a 10'349,27 punti.

Le costruzioni di case negli Stati Uniti in febbraio sono calate del 7% a un tasso annualizzato di 1,24 milioni di unità. Il dato è peggiore delle attese degli analisti, che scommettevano su quota 1,29 milioni. La produzione industriale in febbraio invece è stata superiore a quanto si prevede salendo dell'1,1%. Altri dati macroeconomici saranno diffusi in giornata.

Eurostat ha leggermente rivisto al ribasso l'inflazione di febbraio nell'eurozona: l'1,1% rispetto all'1,2% della prima stima. A gennaio era dell'1,3% mentre un anno prima era al 2%. Nei 28 il tasso è sceso all'1,3% dall'1,6% di gennaio e dal 2% di febbraio 2017.

A trainare il listino verso l'alto alcuni pesi massimi, in particolare Nestlé (+0,39%) e Credit Suisse (+0,72% ). Frena invece Roche (-0,41%).

