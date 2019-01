Borsa svizzera: aumentato numero e volume contrattazioni nel 2018

Attività in aumento nel 2018 alla borsa svizzera SIX Swiss Exchange.

È aumentata nel 2018 l'attività alla borsa svizzera SIX Swiss Exchange: il volume delle contrattazioni ha raggiunto 1361 miliardi di franchi, l'1% in più dell'anno precedente.

Il numero delle compravendite è salito in modo più marcato: +17% a 60 milioni, ha indicato ieri sera la società di gestione. Il titolo Nestlé è quello che ha presentato sia il maggior numero di transazioni che i volumi più ampi.

In una giornata media sono passati di mano titoli per 5,5 miliardi di franchi e sono state effettuate 242'000 transazioni. Per il primo dato il giorno record è stato il 2 maggio (12,3 miliardi), per il secondo il 6 febbraio (506'000).

L'indice principale SMI ha chiuso l'anno in arretramento del 10,2%, mentre il listino allargato SPI ha lasciato sul terreno l'8,6%. L'anno è stato caratterizzato anche dall'esordio in borsa di non meno di 12 aziende, il numero più elevato dal 2001. Lo sbarco di SIG Combibloc ha rappresentato la terza IPO (Initial Public Offering) più importante in Europa nel 2018.

Neuer Inhalt Horizontal Line