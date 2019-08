Partenza al rialzo oggi per la Borsa svizzera: poco dopo le 09.20 l'indice principale SMI saliva dello 0,71% a 9797,77 punti. L'indice completo SPI guadagnava lo 0,75% a 11'915.23 punti.

Tranne Alcon e Geberit, tutti gli altri titoli del listino principale sono in progressione, con i bancari UBS e Credit Suisse che volano oltre l'1%.

Avvio positivo anche per le altre Borse europee. I mercati hanno voluto leggere in modo ottimistico le dichiarazioni di Donald Trump sui rapporti commerciali con la Cina, cogliendo il "stiamo parlando molto bene" e tralasciando il "non sono ancora pronto a un accordo". Parigi guadagna lo 0,9%, Francoforte l'1,05%, Londra lo 0,93% e Milano lo 0,90%.

La Borsa di Tokyo ha terminato la prima seduta della settimana col segno più, in scia al rialzo di venerdì scorso degli indici azionari statunitensi e grazie ai segnali incoraggianti che arrivano dai possibili stimoli economici anticipati in Cina e Germania. Il Nikkei è avanzato dello 0,71% a quota 20.563,16, aggiungendo 144 punti.

