Partenza negativa oggi per la Borsa svizzera, con gli investitori in attesa che si risolva il conflitto tra Cina e Stati Uniti sui dazi: verso le 09.05, l'indice SMI dei titoli guida cedeva lo 0,56% a 8916,57 punti.

L'indice completo SPI arretrava dello 0,40% a 10'424,21 punti.

Avvio di seduta negativo anche per Milano, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,44% a 19.350 punti. Negativa anche Parigi, col CAC 40 in arretramento dello 0,32% a 4.831,92 punti. A Francoforte, il Dax segnava un -0,42% a 11.043,64 punti. Male anche Londra, col FTSE-100 in perdita dello 0,42% a 6.872,09 punti.

I timori di un rallentamento dell'economia globale e la nuova battuta di arresto ai negoziati sul commercio internazionale tra Cina e Usa, hanno influenzato la Borsa di Tokyo che ha chiuso le contrattazioni con una variazione negativa dello 0,14%, con il Nikkei a quota 20.593,72 punti.

Chiusura in calo per Wall Street ieri. Il Dow Jones è sceso dell'1,22% a 24'404,48 punti, il Nasdaq ha perso l'1,91% a 7'020,36 punti mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno l'1,42% a 2632,90 punti.

