Questo contenuto è stato pubblicato il 28 giugno 2018 9.20 28 giugno 2018 - 09:20

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti, Europa e Cina si fanno sentire sugli scambi alla Borsa svizzera. Verso le 09.15, l'indice SMI dei titoli guida cedeva lo 0,39% a 8471,29 punti. L'indice completo SPI perdeva anch'esso lo 0,39% a 10'182,14 punti.

Tutti i titoli dell'SMI, tranne Nestlé, subiscono in pieno la chiusura negativa di Wall Street trascinata al ribasso dalle incertezze legate alle scelte commerciali protezioniste degli Stati Uniti.

Anche le altre Borse europee principali sono in rosso. Milano cede lo 0,59% a quota 21.430 punti, Francoforte lo 0,48% a 12.289 punti. Male anche Parigi (-0,35% a 5.308 punti) e Londra che, dopo i primi scambi, perde lo 0,37%.

La Borsa di Tokyo ha concluso la seduta senza variazioni, con gli investitori che guardano ancora alle possibili ripercussioni dalle diatribe commerciali tra Cina e Stati Uniti. L'indice Nikkei ha terminato a quota 22.270,39 (-0,01%).

Chiusura in territorio negativo per la borsa di New York. L'indice Dow Jones ha perso lo 0,66% a 24'122,81 punti, il tecnologico Nasdaq ha ceduto l'1,54% a 7445,09 punti mentre lo S&P 500 lo 0,85% a 2699,77 punti.

