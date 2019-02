Avvio in negativo oggi per la Borsa svizzera: verso le 09.15, l'indice dei titoli guida SMI cedeva lo 0,32% a 9382,13 punti. L'indice completo SPI perdeva lo 0,22% a 10.958.58 punti.

Sunrise, che ha annunciato ieri in tarda serata l'intenzione di rilevare UPC Cablecom per 6,3 miliardi di franchi, è in calo dello 0,77%. La concorrente Swisscom è in arretramento dell'1%. Forti vendite anche su ABB e Adecco che oggi hanno presentato i conti 2018.

Per quanto riguarda i principali mercati europei, la Borsa di Milano ha aperto in calo: il Ftse Mib cedeva lo 0,2% a 20.423 punti. A Parigi, il CAC 40 perdeva lo 0,39% a 5.204,77 punti. In flessione anche Francoforte, col Dax in arretramento dello 0,49% a 11.430,80 punti. A Londra, il FTSE-100 diminuiva dello 0,52% a 7.069,89 punti.

La borsa di Tokyo ha concluso la seduta in calo, dopo il dato sulla produzione industriale giapponese di gennaio in calo per il terzo mese di fila, e per via delle incertezze sulle trattative del commercio tra Cina e Usa. Il Nikkei ha ceduto lo 0,79% a quota 21.385,16 punti.

Chiusura debole, ieri, per Wall Street. Il Dow Jones ha perso lo 0,28% a 25'985,16 punti, il Nasdaq è salito dello 0,07% a 7554,51 punti, mentre lo S&P 500 ha ceduto lo 0,06% a 2.792,34 punti.

