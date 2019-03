Avvio in calo oggi per la borsa svizzera. Verso le 9.30 l'indice dei valori guida SMI cedeva lo 0,08% a 9'475,57 e quello allargato SPI lo 0,18% a 11'212,45 punti.

Per quanto riguarda le principali piazze europee: in rialzo Milano (Ftse Mib +0,22% a 21'090 punti) e Londra (+0,27% a 7'247,97 punti), in calo invece Francoforte (Dax -0,15% a 11'685,54 punti) e Parigi (Cac40 -0,03% a 5'403,54 punti).

La Borsa di Tokyo ha concluso la prima seduta della settimana col segno più, sostenuta dallo yen debole, e dalle aspettative di progressi sulle trattative del commercio internazionale tra Cina e Stati Uniti.

Il Nikkei ha guadagnato lo 0,62% a quota 21'584,50, aggiungendo 133 punti. Sul fronte valutario lo yen continua a perdere terreno sul dollaro, a 111,50, e a 126,40 sull'euro.

Venerdì Wall Street ha chiuso in territorio positivo: il Dow Jones è salito dello 0,54% a 25'848,87 punti, il Nasdaq è avanzato dello 0,76% a 7'688,53 punti mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,50% a 2'822,45 punti.

