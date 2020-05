Avvio di seduta in netta contrazione oggi per la Borsa svizzera sulla scia della chiusura negativa di New York e del crollo del Pil britannico: verso le 09.15, l'indice guida SMI cedeva lo 0,87% a 9648.58 punti.

L'indice completo perdeva lo 0,88% a 12'017.68 punti. Unico titolo in crescita allo SMI è Alcon (oltre il 7%), che oggi ha presentato i conti per il 2019, in netta ripresa rispetto al 2018.

Avvio in calo anche per Piazza Affari a Milano: l'indice Ftse MIb ha avviato le contrattazioni in flessione dell'1,17%. Francoforte ha aperto in calo dell'1,38%, Parigi dell'1,16% mentre Londra cede lo 0,94%.

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in calo, in scia alla chiusura negativa degli indici azionari negli Usa, in attesa di maggiori indicazioni dalla stagione delle trimestrali, mentre non si attenuano i timori degli investitori circa una seconda ondata di contagi del coronavirus, dopo i recenti casi in Cina e in Corea del Sud. Il Nikkei ha ceduto lo 0,49% a 20.267,05 punti.

Wall Street ha archiviato le contrazione ieri sera in netta discesa. Il Dow Jones ha perso l'1,89% a 23.764,78 punti, il Nasdaq il 2,06% a 9.002,55 punti mentre lo S&P 500 il 2,05% a 2.807,12 punti.

