Dopo le perdite delle ultime sedute, la Borsa svizzera ha ritrovato slancio stamattina: verso le 09.10, l'indice SMI dei titoli guida avanzava dello 0,45% a 9625,03 punti. L'indice completo SPI segnava una progressione dello 0,48% a 11'634.46 punti.

Partenza in positivo anche per le principali piazze europee. Rimbalza l'indice guida della Borsa di Milano in apertura: il Ftse Mib segnava un +0,48% a 20.637 punti. A Parigi, il CAC 40 guadagnava lo 0,27% a 5.373,01 punti. A Francoforte, il DAX avanzava dello 0,58% a 12.111,80 punti. Bene anche Londra col Ftse-100 in progressione dello 0,36% a 7.336,97 punti.

Chiusura debole per Tokyo (-0,14%) appesantita dal calo dei tecnologici sul caso Huawei. Lo yuan invece si è stabilizzato.

Chiusura in territorio negativo ieri sera per Wall Street. Il Dow Jones ha ceduto lo 0,33% a 25'678,34 punti, il Nasdaq l'1,46% a 7'702,38 punti mentre lo S&P 500 ha lasciato sul terreno lo 0,68% a 2'839,99 punti.

