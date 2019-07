Avvio positivo stamane per la Borsa svizzera, nonostante i dati sul pil cinese in rallentamento: verso le 09.10, l'indice SMI dei titoli guida avanzava dello 0,32% a 9794,30 punti. L'indice completo SPI saliva dello 0,36% a 11'880.95 punti.

Tranne Adecco e UBS, tutti gli altri valori del listino principale sono in progressione. LafargeHolcim sale dello 0,74%. Oggi, il gigante del cemento ha annunciato l'acquisizione del produttore romeno di calcestruzzo Somaco. L'operazione è stata studiata per permettere al gruppo franco-elvetico di rafforzare la propria presenza nell'est Europa.

Somaco, leader del settore nel suo Paese, ha realizzato nel 2018 un fatturato di 56 milioni di euro (62,2 milioni di franchi) e dà lavoro a 750 persone.

Avvio in crescita anche per la altre principali borse europee: a Milano, il Ftse Mib avanzava dello 0,25% a 22.238 punti. A Parigi, il CAC 40 guadagnava lo 0,15% a 5.581,11 punti. Il Dax a Francoforte segnava un +0,78% a 12.419,27 punti. Apertura piazza per Londra (+0,01%).

La Borsa di Tokyo è chiusa per festività.

