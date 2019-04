Partenza leggermente negativa oggi per la Borsa svizzera. Verso le 09.10, l'indice SMI delle blue chip cedeva lo 0,12% a 9545,10 punti. L'indice completo SPI arretrava dello 0,24% a 11'401.87 punti.

La Borsa di Milano ha aperto in rialzo: l'indice Ftse Mib guadagnava lo 0,12% a quota 21.698 punti. A Parigi, il CAC 40 avanzava dello 0,44% a 5474,33 punti. Il FTSE-100 a Londra segnava invece una leggera flessione dello 0,10% a 7.414,58 punti. Avvio di contrattazioni leggermente sopra la parità per il Dax a Francoforte, in crescita dello 0,08% a 11.915,06 punti.

La Borsa di Tokyo ha terminato gli scambi poco variata, in scia alla fase di apprezzamento dello yen, che penalizza i titoli dell'export, con gli investitori che attendono possibili sviluppi dei negoziati sul commercio internazionale tra Cina e Usa. Il Nikkei ha evidenziato una variazione appena positiva dello 0,11% a quota 21.711,38 punti.

Chiusura in territorio positivo ieri sera per Wall Street. Il Dow Jones è salito dello 0,04% a 26'159,87 punti, il Nasdaq è avanzato dello 0,69% a 7'964,24 punti mentre lo S&P 500 ha messo a segno un progresso dello 0,35% a 2'888,38 punti

