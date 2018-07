Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Dopo un avvio in positivo la Borsa svizzera si è avvicinata alla linea di demarcazione. Verso le 9.15 l'indice dei valori guida SMI progrediva dello 0,07% a 8'680,47 punti e quello allargato SPI dello 0,04% a 10'388,45 punti.

Tutte in rialzo hanno aperto le principali piazze europee: a Milano il Ftse Mib avanza dello 0,3% a 21'989 punti, a Parigi il Cac 40 sale dello 0,38% a 5'387,18 punti, a Francoforte il Dax guadagna lo 0,34% a 12'506,27 punti e a Londra il FTSE 100 progredisce dello 0,32% a 7'627,73 punti.

Gli investitori sono tuttavia nervosi oggi con l'entrata in vigore dei dazi americani per 34 miliardi di dollari sull'import dei prodotti "made in China". Nel pomeriggio sono attesi dagli Usa i dati sulla disoccupazione a giugno e sulla bilancia commerciale a maggio.

La Borsa di Tokyo ha accelerato sul finale di seduta chiudendo con il segno più, in scia alla ripresa dei mercati azionari in Cina, e nonostante l'entrata in vigore di ulteriori restrizioni commerciali tra Pechino e Washington. L'indice Nikkei ha messo a segno un rialzo dell'1,12% a quota 21'788,14 con un guadagno di 241 punti.

Wall Street ha chiuso ieri positiva, con il Dow Jones che ha guadagnato lo 0,75% a 24'356,74 punti, il Nasdaq l'1,12% a 7586,43 punti e lo S&P 500 lo 0,86% a 2'736,65 punti.

