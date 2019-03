Partenza in rialzo oggi per la Borsa svizzera. Verso le 9.20 l'indice dei valori guida SMI guadagnava lo 0,20% a 9'430,93 punti e quello allargato SPI lo 0,63% a 11'073,02 punti.

Incoraggiate sulle attese di un accordo in arrivo tra Usa e Cina per mettere fine alla battaglia sui dazi hanno avviato la seduta in positivo anche le principali piazze europee: a Milano il Ftse Mib segna un +0,61% a 20'820 punti, a Parigi il Cac 40 cresce dello 0,49% a 5'291,13 punti, a Francoforte il Dax guadagna lo 0,38% a 11'646,21 punti e a Londra il Ftse 100 avanza dello 0,31% a 7'127,89 punti.

Tokyo ha chiuso la seduta in rialzo: l'indice Nikkei è progredito dell'1,02% a 21'822,04 punti.

Venerdì Wall Street ha terminato in territorio positivo: il Dow Jones è salito dello 0,43% a 26'026,32 punti, il Nasdaq è progredito dello 0,83% a 7'595,35 punti mentre lo S&P 500 ha messo a segno un rialzo dello 0,69% a 2'803,78 punti.

