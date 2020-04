Partenza incerta oggi per la Borsa svizzera.

La Borsa svizzera ha aperto oggi le contrattazioni incerta, con gli indici che nei primi venti minuti di scambi oscillavano attorno alla parità. Alle 09.15 l'indice principale SMI scende dello 0,18% a 9'613.68 punti, quello allargato SPI dello 0,12% a 11'885.48 punti.

Partenza positiva per le principali piazze europee, con il FTSE 100 di Londra che nei primi scambi avanzava dello 0,11% a 5.776 punti, il DAX di Francoforte che cresceva dello 0,28% a 10.444 punti, il CAC 40 di Parigi che saliva dello 0,93% a 4.452 punti e il FTSE Mib di Milano che segnava un +0,95% a 16.925 punti.

Ieri sera Wall Street ha chiuso in netta progressione, grazie in particolare alla ripresa delle quotazioni del petrolio: il Dow Jones è salito dell'1,99% a 23'475,82 punti, il Nasdaq del 2,81% a 8'495,38 punti e lo S&P 500 del 2,29% a 2'799,31 punti. In chiaro rialzo stamani anche la Borsa di Toko, con il Nikkei avanzato dell'1,52% a quota 19.429,44 punti.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram