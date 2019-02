Dopo aver aperto in ribasso la borsa svizzera ha azzerato le perdite

Dopo aver aperto in ribasso la borsa svizzera ha azzerato le perdite: alle 11.30 l'indice dei valori guida SMI segnava 9152,09 punti, in progressione dello 0,02% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI guadagnava lo 0,05% a 10'703,48 punti.

Sull'atmosfera generale pesano comunque l'ancora irrisolta vertenza commerciale fra Stati Uniti e Cina, nonché una nuova possibile paralisi dell'attività dell'amministrazione americana. "È tempo di realizzare una parte dei recenti guadagni", ha commentato un operatore.

Sul fronte interno le variazioni dei 20 titoli principali sono in larga parte frazionali. Frenano il listino i pesi massimi difensivi Nestlé (-0,21%), Novartis (-0,47%) e Roche (-0,32%).

Non sfigurano invece i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (+0,03%), Adecco (+0,51%), Geberit (+0,03%), LafargeHolcim (+0,55%) e Sika (+0,23%). Nel segmento del lusso Swatch (-1,18%) appare più in difficoltà di Richemont (-0,14%).

Tutti positivi sono i bancari UBS (+0,50%), Credit Suisse (+0,12%) - che ha annunciato un impatto superiore al previsto delle imposte negli Stati Uniti - e Julius Bär (+0,01%). Nello stesso comparto finanziario si presentano per contro con il segno meno gli assicurati Zurich (-0,10%), Swiss Life (-0,63%) e Swiss Re (-0,17%).

Nel mercato allargato gli occhi sono puntati su Sunrise (+1,78%), che ha confermato di essere interessata a fondersi con UPC, e su Conzzeta (+1,07%), che ha informato sull'andamento degli affari.

