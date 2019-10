Seduta interamente in rosso oggi per la Borsa svizzera anche se nelle ultime battute ha ridotto le perdite. L'indice dei valori guida SMI ha terminato in calo dello 0,53% a 9'964,24 punti e quello allargato SPI dello 0,50% a 12'117,85 punti.

Il listino principale è stato frenato dai pesi massimi difensivi e in particolare dai farmaceutici Novartis e Roche che cedono rispettivamente lo 0,84% (a 85,96 franchi) e lo 0,38% (a 288,20 franchi): secondo articoli di stampa il governo americano starebbe valutando la possibilità di tassare in modo maggiore le esportazioni farmaceutiche svizzere. Nestlé lascia sul terreno lo 0,67% (a 106,06 franchi). Pesanti flessioni sono registrate anche dai titoli assicurativi: Swiss Re scende del 2,17% (a 101,30 franchi), Zurich si ferma a -0,75% (a 385,90 franchi) e Swiss Life a -0,39% (a 480,20 franchi).

Per quanto riguarda i bancari, UBS scende dello 0,32% (a 11,07 franchi ), mentre Credit Suisse si contrae dello 0,66% (a 11,98 franchi). Ad eccezione di ABB che termina in parità (a 18,48 franchi ) tutti in rosso appaiono gli altri titoli ciclici. Tra questi a segnare le maggiori perdite è Adecco (-1,18% a 55,48 franchi); Geberit cala dello 0,34% (a 471,20 franchi ), LafargeHolcim dello 0,11% (a 47,44 franchi) e Sika dello 0,48% (a 156,55 franchi).

