La borsa svizzera ha chiuso in perdita una seduta passata interamente ben al di sotto della linea di demarcazione. L'indice principale SMI ha ceduto lo 0,77% a 8760,32 punti, quello allargato SPI lo 0,72% a 10'218,85 punti.

Il listino zurighese si è allineato alle principali piazze europee, preoccupate dall'aumento del surplus commerciale della Cina con gli Stati Uniti. Con l'intensificarsi della guerra dei dazi sull'asse Washington-Pechino, l'eccedenza ha raggiunto la cifra record di 323,3 miliardi di dollari.

Sul fronte svizzero la giornata non ha offerto grandi spunti di rilievo. Tra le blue chip, in poche si smarcano dal segno meno, tra cui gli assicurativi Swiss Re (+0,62% a 94,20 franchi) e Swiss Life (+0,40% a 403,60 franchi), mentre Zurich Insurance (-0,20% a 303,90 franchi) non ha tenuto il passo.

In perdita anche Julius Bär (-0,16% a 38,60 franchi), che oggi ha proposto l'elezione a presidente del proprio consiglio di amministrazione dell'attuale numero uno di SIX Romeo Lacher, imitata dagli altri bancari UBS (-0,08% a 12,925 franchi) e Credit Suisse (-0,13% a 11,65 franchi).

