Questo contenuto è stato pubblicato il 4 giugno 2018 17.47 04 giugno 2018 - 17:47

La borsa svizzera ha chiuso in lieve rialzo una seduta trascorsa a lungo in territorio positivo ma caratterizzata anche da un'escursione in rosso nel finale.

L'indice dei valori guida SMI ha terminato a 8'634,42 punti, in progressione dello 0,18% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI ha guadagnato lo 0,25% a 10'359,75 punti.

Ricercati, come nel resto d'Europa, i titoli bancari: gli acquisti hanno interessato UBS (+1,01% a 15,47 franchi), Credit Suisse (+0,75% a 15,51 franchi) e Julius Bär (+1,51% a 59,34 franchi). Nello stesso comparto finanziario positivi si sono rivelati pure gli assicurativi Zurich (+0,34% a 297,90 franchi), Swiss Re (+0,67% a 87,74 franchi) e Swiss Life (+0,73% a 347,10 franchi).

In ordine sparso si sono mossi i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-0,17% a 22,84 franchi), Adecco (-0,13% a 60,26 franchi), Geberit (-0,07% a 434,50 franchi), LafargeHolcim (+0,51% a 51,66 franchi) e Sika (+0,06% a 7985,00 franchi). Nel segmento del lusso Richemont (+0,77% a 91,96 franchi) - che ha annunciato la vendita del marchio Lancel - si è fatta preferire a Swatch (+0,08% a 488,30 franchi).

In ambito farmaceutico osservate speciali erano Novartis (invariata a 74,70 franchi) e Roche (-0,81% a 214,20 franchi). Più tonico è apparso il terzo peso massimo difensivo, Nestlé (+0,37% a 75,28 franchi).

Completano il quadro delle 20 blue chip Givaudan (+0,36% a 2232,00 franchi), Lonza (+0,71% a 268,40 franchi), SGS (+0,15% a 2605,00 franchi) e Swisscom (+1,20% a 448,60 franchi).

