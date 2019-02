La Borsa svizzera chiude con un buon rialzo una seduta avviata in calo, ma proseguita positiva: l'indice dei valori guida SMI ha terminato con una progressione dell'1,09% a 9'242,12 punti, mentre l'indice complessivo SPI ha guadagnato lo 0,94% a quota 10'805,32 punti.

Tra le blue chip è risultato particolarmente in progressione il bancario Julius Baer (+3,16% a 40,81 franchi), seguito da UBS (+1,96% a 12,995 franchi). Nel pomeriggio si è ripresa anche Credit Suisse (+1,29% a 11,75 franchi), che nonostante la pubblicazione ieri di buoni risultati per il 2018 aveva avviato la giornata in calo. In flessione hanno chiuso solo Givaudan (-0,28% a 2'453,00 franchi) e Sika (-0,38% a 130,30 franchi).

Un buon andamento hanno invece avuto gli altri titoli che dipendono dalla congiuntura, ABB (+1,70% a 19,78 franchi), Adecco (+1,72% a 52,89 franchi), Geberit (+0,77% a 394,80 franchi) e LafargeHolcim (+1,05% a 47,92 franchi), nonché il farmaceutico Lonza (+2,31% a 292,40 franchi) e gli assicurativi Zurich Insurance (+1,35% a 322,10 franchi), Swiss Re (+1,12% a 97,12 franchi) e Swiss Life (+1,12% a 415,10 franchi). Non hanno sfigurato nemmeno i pesi massimi difensivi Roche (+0,68% a 272,55 franchi), Nesté (+1,18% a 89,10 franchi), che ha pubblicato ieri i risultati dello scorso anno, e Novartis (+1,10% a 90,08 franchi).

Neuer Inhalt Horizontal Line