Giornata all'insegna dell'attendismo per la borsa svizzera: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 10'018,84 punti, in progressione dello 0,05% rispetto a ieri, mentre il listino allargato SPI ha guadagnato lo 0,13% a 12'152,90 punti.

In primo piano sono rimasti i temi del petrolio e delle tensioni geopolitiche. Gli investitori si sono mossi comunque con i piedi di piombo in attesa di conoscere, in serata, gli ultimi orientamenti della Federal Reserve

Per quanto riguarda i singoli titoli non hanno sfigurato i bancari UBS (+0,35% a 11,34 franchi) e Credit Suisse (+0,20% a 12,69 franchi). Bene orientata è apparsa anche la gran parte dei valori più sensibili ai cicli economici come Adecco (+0,36% a 56,44 franchi) e LafargeHolcim (+1,31% a 49,53 franchi). Ha trainato il listino Roche (+0,90% a 281,55 franchi), grazie a novità positive negli Stati Uniti per il suo farmaco Gazyva, mentre meno ispirati sono sembrati gli altri due pesi massimi difensivi, Novartis (-0,14% a 85,78 franchi) e Nestlé (+0,04% a 106,94 franchi).

