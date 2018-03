Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 febbraio 2018 17.47 21 febbraio 2018 - 17:47

La borsa svizzera chiude in lieve rialzo una seduta trascorsa quasi interamente in territorio negativo. L'indice dei valori guida SMI ha terminato a 8988,99 punti, su dello 0,08% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI ha guadagnato lo 0,13% a 10'346,83 punti.

Dopo aver aperto debole e ceduto ulteriormente terreno il mercato ha saputo recuperare nel finale, grazie anche al sostegno di Wall Street. Gli investitori continuano comunque a mantenere un atteggiamento di cautela.

Vi è infatti attesa per la pubblicazione dei verbali dell'ultima seduta della Federal Reserve: come sempre gli specialisti sperano che possano fornire indicazioni circa i ritmi del previsto aumento dei tassi d'interesse americani. Come noto i mercati temono che una stretta monetaria troppo decisa possa portare alla fine di un ormai lungo periodo di rialzo dei corsi azionari.

Sul fronte interno mancavano gli spunti di rilievo e le variazioni di corso sono state limitate. Non univoci hanno terminato i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-0,63% a 23,59 franchi), Adecco (+1,01% a 76,00 franchi), Geberit (+0,09% a 428,70 franchi), LafargeHolcim (+0,76% a 55,76 franchi) - che ha annunciato la costruzione di un nuovo cementificio in India per 200 milioni di franchi - e Sika (+1,23% a 7850,00 franchi). Nel segmento del lusso Swatch (+0,29% a 411,80 franchi) è stata sorpassata Richemont (+0,57% a 85,30 franchi).

In accelerazione sono apparsi i bancari UBS (+0,81% a 18,13 franchi), Credit Suisse (+0,31% a 17,61 franchi) e Julius Bär (+0,81% a 62,24 franchi). Gli acquisti del comparto finanziario hanno interessato comunque anche gli assicurativi Swiss Life (+0,12% a 343,00 franchi), Zurich (+0,90% a 313,60 franchi) - sostenuta da un giudizio di JPMorgan - e Swiss Re (+0,06% a 96,44 franchi): quest'ultima società informerà venerdì sull'andamento degli affari.

Non ha aiutato il listino Nestlé (-0,21% a 75,04 franchi), che ha comunicato il nome del nuovo responsabile della filiale americana, Steve Presley. Lo stesso orientamento è stato ricalcato anche dagli altri due pesi massimi difensivi Novartis (-0,32% a 80,20 franchi) e Roche (-0,18% a 223,50 franchi).

Completano il quadro dei 20 titoli principali Givaudan (+0,56% a 2168,00 franchi), SGS (+0,62% a 2423,00 franchi), Swisscom (+0,12% a 511,00 franchi) e Lonza (-0,36% a 246,00 franchi).

Nel mercato allargato i riflettori erano ancora una volta puntati su Temenos (-1,21% a 114,00 franchi), che ha trovato un accordo per rilevare la britannica Fidessa. Basilea (-0,81% a 67,75 franchi) ha annunciato un cambiamento ai vertici.

