La borsa svizzera ha trascorso l'ultima seduta settimanale interamente in territorio positivo. L'indice principale SMI ha chiuso avanzando dello 0,25% a 9412,02 punti, quello allargato SPI dello 0,35% a 11'003,17 punti.

Le voci a proposito di una svolta nei prossimi giorni riguardo alla vertenza sui dazi tra Stati Uniti e Cina hanno contribuito a diffondere una buona dose di ottimismo sulla piazza zurighese e sui mercati di tutta Europa. La deludente conclusione del vertice vietnamita tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un non ha invece condizionato particolarmente l'umore degli operatori.

Sul fronte svizzero, la giornata non ha offerto spunti di rilievo: la stagione dei risultati annuali delle grandi aziende si è presa una pausa. L'industria manifatturiera ha rialzato la testa in febbraio dopo la flessione di gennaio: il corrispondente indice è cresciuto di 1,1 punti, attestandosi a 55,4.

Dal canto suo, Raiffeisen ha annunciato un forte calo dell'utile nel 2018 (-41% a 540,98 milioni) a causa di "oneri eccezionali" strascico dell'era Pierin Vincenz, l'ex CEO della banca finito in prigione. L'istituto finanziario sangallese non è quotato in borsa.

Tra le blue chip si sono distinti i titoli del lusso, con Swatch (+2,03% a 301.50 franchi) imitata almeno parzialmente da Richemont (+1,23% a 77.38 franchi). Consistenti guadagni anche per Geberit (+1,46% a 404.20 franchi), Sika (+1,48% a 137.00 franchi) e soprattutto Lonza (+2,95% a 285.70 franchi).

Tutti sopra la linea di demarcazione, pur senza particolari sussulti, i bancari Julius Baer (+0,25% a 43.70 franchi), Credit Suisse (+0,20% a 12.37 franchi) e UBS (+0,04% a 12.705 franchi). Tra gli assicurativi flessione per Zurich Insurance (-0,24% a 329.20 franchi), mentre resta a galla Swiss Life (+0,02% a 435.10 franchi) che insegue Swiss Re (+0,32% a 99.14 franchi).

Contrastati i pesi massimi difensivi, con Nestlé (+0,49% a 90.80 franchi) più brillante dei colossi farmaceutici Novartis (+0,11% a 91.14 franchi) e Roche (-0,13% a 276.95 franchi). Maglia nera di giornata è invece il ciclico ABB (-1,26% a 19.515 franchi).

Nel mercato allargato, buona la performance del gruppo tessile lucernese Calida (+3,52% a 30.90 franchi), che ha comunicato di aver aumentato sia le vendite che l'utile l'anno scorso. Colpo di reni finale per VZ Holding (+0,19% a 261.50 franchi), il cui buon 2018 è stato in parte offuscato dalle previsioni più caute per il 2019. Infine, Oerlikon (+1,05% a 13.48 franchi) ha beneficiato della finalizzazione della vendita di una sua divisione all'americana Dana.

