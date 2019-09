La borsa svizzera ha chiuso in timido rialzo una seduta poco spettacolare: l'indice dei valori guida SMI ha terminato 10'037,81 punti, in progressione dello 0,27% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI ha guadagnato lo 0,25% a 12'188,31 punti.

Con l'avvicinarsi del fine settimana gli operatori hanno vissuto una giornata di piccolo cabotaggio. Per quanto riguarda i singoli titoli si sono trovati ad evolvere in modo divergente i bancari Credit Suisse (-0,57% a 12,12 franchi) - continua a far discutere la vicenda del manager pedinato - e UBS (+0,94% a 11,26 franchi). Nello stesso comparto finanziario in ordine sparso si sono mossi gli assicurativi Zurich (+0,42% a 382,60 franchi), Swiss Re (-0,24% a 104,00 franchi) e Swiss Life (+0,51% a 472,40 franchi).

Bene orientati sono apparsi - ad eccezione di Sika (-0,41%) - i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (+0,75% a 19,43 franchi), Adecco (+0,18% a 54,30 franchi), Geberit (+0,15% a 474,90 franchi) e LafargeHolcim (+0,14% a 49,29 franchi). Accenti diversi hanno mostrato i pesi massimi difensivi Nestlé (-0,22% a 107,70 franchi), Novartis (+0,33% a 86,38 franchi) e Roche (+0,66% a 288,60 franchi).

