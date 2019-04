La borsa svizzera chiude in rialzo ma lo fa con meno convinzione di altre piazze continentali. L'indice dei valori guida SMI ha terminato a 9570,09 punti, su dello 0,35% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI ha guadagnato lo 0,43% a 11'368,06 punti.

La prospettiva di un accordo nella vertenza commerciale fra Stati Uniti e Cina ha messo di buon umore le borse in tutti i continenti. In Svizzera si è visto l'effetto sopratutto in relazione ai titoli più dipendenti dai cicli economici quali ABB (+2,14% a 19,60 franchi), Adecco (+2,61% a 55,10 franchi), Geberit (+0,44% a 411,70 franchi), LafargeHolcim (+1,72% a 50,88 franchi) e Sika (+1,44% a 144,30 franchi).

Si sono rivelati ispirati anche i bancari UBS (+1,46% a 12,51 franchi), Julius Bär (+4,04% a 43,28 franchi) - che oggi ha beneficiato di un commento di Morgan Stanley; la settimana prossima dovrà lasciare il posto nell'SMI ad Alcon - e Credit Suisse (+1,58% a 12,21 franchi). I riflettori erano puntati anche su Roche (-0,53% a 274,10 franchi), che ha visto slittare i tempi dell'acquisizione miliardaria dell'americana Spark Therapeutics. Male orientata si è rivelata pure Novartis (-0,38% a 94,50 franchi), mentre il terzo peso massimo, Nestlé (+0,61% a 95,39 franchi), ha saputo accelerare nel finale.

