Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 12 marzo 2018 17.43 12 marzo 2018 - 17:43

La borsa svizzera avvia la nuova settimana con una seduta in rialzo. L'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 8970,74 punti, in progressione dello 0,44% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI ha guadagnato lo 0,36% a 10'391,19 punti.

Il mercato è partito bene sull'onda lunga dei dati macroeconomici pubblicati venerdì negli Stati Uniti. C'è chi ha infatti parlato di uno scenario d'oro per gli azionisti: in febbraio l'impiego è cresciuto molto più delle attese, mentre lo sviluppo dei salari è stato inferiore alle aspettative.

Con il trascorrere delle ore si sono però fatte più insistenti le voci di coloro che mettono in guardia in relazione ai fattori di incertezza, in particolare riguardo al pericolo di una guerra commerciale fra Usa e Ue. Lo scarso dinamismo di Wall Street ha contribuito a far calare i corsi dai massimi di giornata.

Neuer Inhalt Horizontal Line