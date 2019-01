Seduta interamente positiva per la borsa svizzera: l'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 8873,77 punti, in progressione dello 0,56% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI ha guadagnato lo 0,64% a 10'358,72 punti.

Si sono messi in evidenza i bancari UBS (+3,09% a 13,35 franchi), Credit Suisse (+3,69% a 12,09 franchi) e Julius Bär (+3,48% a 40,09 franchi): il settore è favorito dai risultati sopra le attese presentati da Goldman Sachs e Bank of America. In ordine sparso si sono mossi i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-0,34% a 18,95 franchi), Adecco (+1,68% a 50,10 franchi), Geberit (+1,22% a 365,70 franchi), LafargeHolcim (+2,31% a 45,99 franchi).

Non hanno presentato un andamento unitario i pesi massimi Nestlé (-0,60% a 83,12 franchi), Novartis (+0,41% a 87,38 franchi) e Roche (+0,02% a 257,05 franchi). Nel mercato allargato l'attenzione era concentrata su Panalpina (+29,74% a 175,00 franchi), dopo la presentazione di un'offerta non vincolante da parte del concorrente danese DSV.

