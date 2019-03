La borsa svizzera avvia la nuova settimana con una seduta al rialzo: l'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 9341,35 punti, in progressione dello 0,79% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI ha guadagnato lo 0,78% a 11'059,13 punti.

Stando agli operatori si è verificato un movimento di rimbalzo, dopo le perdite della settimana scorsa, favorito da notizie di progressi realizzati nei colloqui per risolvere la vertenza commerciale fra Pechino e Washington. Sul fronte interno si sono messi in luce i bancari Credit Suisse (+1,86% a 12,01 franchi), UBS (+1,75% a 12,24 franchi) - che avrebbe raggiunto un accordo per una vertenza ad Hong Kong - e Julius Bär (+1,43% a 42,68 franchi).

Fra i valori più sensibili ai cicli economici fin da subito bene orientati si sono rivelati ABB (+1,27% a 19,14 franchi), Adecco (+1,80% a 52,08 franchi) e LafargeHolcim (+2,99% a 49,68 franchi). Hanno trainato il listino Novartis (+1,05% a 90,88 franchi) e Roche (+0,52% a 271,20 franchi), mentre minore dinamismo è stato offerto dal terzo peso massimo difensivo, Nestlé (+0,22% a 92,90 franchi).

