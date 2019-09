Altra giornata positiva per la Borsa svizzera: l'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 9983,07 punti, in progressione dello 0,89% rispetto a ieri, mentre il listino allargato SPI ha guadagnato lo 0,74% a 12'161,50 punti.

Ad influire positivamente sui mercati v'è stato l'allentamento delle tensioni a Hong Kong, nonché l'annuncio di nuovi negoziati sui dazi tra Usa e Cina, previsto ad inizio ottobre. Nel pomeriggio oltre all'andamento in forte rialzo di Wall Street, sono giunti segnali favorevoli dall'Italia, dopo il giuramento del nuovo governo, mentre nel Regno Unito regna ancora incertezza con la possibilità di elezioni anticipate.

Da oltre Oceano sono anche giunti dati macroeconomici positivi su produttività dei lavoratori USA (+2,3%, in linea con le attese degli analisti) e creazione di posti lavori nel settore privato (+195'000, sopra le stime degli analisti), mentre le richieste di sussidi alla disoccupazione (+1'000 unità) sono risultate leggermente superiori alle previsioni.

In evidenza, a Zurigo, sono stati ancora una volta i titoli del lusso Swatch (+3,81% a 275,40 franchi) e Richemont (+2,64% a 77,88 franchi), favoriti dagli sviluppi politici a Hong Kong. Bene anche i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (+2,33% a 19,065 franchi), Adecco (+2,27% a 54,10 franchi), Geberit (+1,09% a 456,00 franchi), LafargeHolcim (+1,07% a 47,02 franchi) e Sika (+1,95% a 143,75 franchi).

Estremamente dinamici si sono rivelati anche i bancari UBS (+3,45% a 10,655 franchi) e soprattutto Credit Suisse (+3,78% a 12,08 franchi), dopo la vittoria legale negli Usa contro dei commercianti di divise. Hanno guadagnato bene col passare delle ore anche gli assicurativi Zurich (+2,01% a 365,10 franchi), Swiss Re (+1,58% a 99,30 franchi) e Swiss Life (+1,85% a 479,60 franchi).

Più contenuti invece i rialzi di due pesi massimi difensivi, Novartis (+0,51% a 88,18 franchi) e Roche (+0,04% a 271,05 franchi), mentre Nestlé ha chiuso sotto la linea di demarcazione (-0,09% a 111,90 franchi). Completano il quadro delle blue chip Alcon (-0,15% a 59,50 franchi), Givaudan (+1,24% a 2700,500 franchi), Lonza (-0,23% a 353,10 franchi), SGS (+0,32% a 2473,00 franchi) e Swisscom (-0,24% a 490,00 franchi).

Nel mercato allargato si è messo in luce Komax (+6,07% a 194,00 franchi), che oggi ha annunciato di aver rilevato in Belgio un'azienda con 60 dipendenti. Dal canto suo, Schindler, che in mattinata guadagnava il 4% dopo la rivelazione di un interessamento da parte del concorrente Otis a una fusione, è tornata a guadagni più moderati (+0,27% a 225,60 franchi), in seguito alla smentita da parte dei vertici.

