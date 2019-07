La borsa svizzera termina la settimana con una seduta in chiaro rialzo: l'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 9968,08 punti, in progressione dello 0,92% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI ha guadagnato lo 0,91% a 12'094,91 punti.

In Svizzera i riflettori sono stati inizialmente puntati su Nestlé (+1,76% a 104,04 franchi), che ha reagito con verve ai buoni risultati semestrali pubblicati. L'opera di traino del listino è stata condivisa con gli altri due pesi massimi difensivi, Novartis (+1,13% a 92,45 franchi) e Roche (+1,93% a 269,45 franchi).

Sorvegliata speciale era però anche UBS (-0,87% a 11,35 franchi), dopo che il Tribunale federale ha dato il via libera alla consegna di dati di clienti al fisco francese. Pure Credit Suisse è apparsa in difficoltà (-0,70% a 12,04 franchi). In ordine sparso si sono mossi i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (+0,65% a 18,68 franchi), Adecco (+1,50% a 55,36 franchi), Geberit (+0,78% a 463,10 franchi), LafargeHolcim (-0,42% a 49,79 franchi) e Sika (-2,18% a 145,55 franchi).

