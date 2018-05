Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 maggio 2018 17.40 25 maggio 2018 - 17:40

La borsa svizzera ha chiuso in lieve ribasso una giornata a lungo trascorsa in territorio positivo. L'indice dei valori guida SMI ha terminato a 8759,08 punti, in flessione dello 0,14% rispetto a ieri, mentre il listino globale SPI ha perso lo 0,01% a 10'480,92 punti.

Il mercato mette a segno così la sua quinta seduta consecutiva in calo. Dopo un rimbalzo tecnico iniziale i corsi sono tornati ad appiattirsi: gli investitori rimangono infatti sul chi vive e in vista del fine settimana hanno preferito chiudere le posizioni scoperte.

Per quanto riguarda i singoli titoli sotto pressione è rimasta Roche (-0,64% a 217,60 franchi), che ha sofferto per un cambiamento di raccomandazione da parte degli analisti di Credit Suisse. Si sono invece difesi meglio gli altri due pesi massimi difensivi, Nestlé (+0,18% a 76,20 franchi) e Novartis (-0,13% a 75,56 franchi).

Ha ripiegato nel corso della giornata la gran parte dei valori più sensibili ai cicli economici come ABB (-0,60% a 23,36 franchi), Adecco (-0,55% a 61,48 franchi), LafargeHolcim (-0,34% a 52,14 franchi) - che ha confermato la chiusura delle sedi di Parigi e Zurigo, con la cancellazione di oltre 200 impieghi - e Geberit (-0,37% a 435,80 franchi); si è per contro smarcata Sika (+1,27% a 7965,00 franchi). Nel segmento del lusso Swatch (-0,39% a 486,10 franchi) è apparsa meno tonica di Richemont (+0,09% a 92,62 franchi).

