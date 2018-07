Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 16 luglio 2018 17.46 16 luglio 2018 - 17:46

La borsa svizzera avvia la settimana con una seduta di piccolo cabotaggio. L'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 8847,96 punti, in flessione dello 0,15% rispetto a venerdì, mentre il listino globale SPI ha perso lo 0,10% a 10'595,33 punti.

Il mercato è stato frenato dallo scarso dinamismo mostrato dai pesi massimi difensivi Nestlé (-0,23% 79,70 a franchi), Novartis (-0,63% a 78,66 franchi) - che ha annunciato il via libera in Svizzera a un farmaco contro l'emicrania cronica - e Roche (-0,19% a 232,25 franchi).

Bene orientata è rimasta invece per tutta la giornata Credit Suisse (+1,65% a 15,12 franchi), che favorita da buoni risultati preliminari di Deutsche Bank si è fatta preferire agli altri due bancari, UBS (+0,43% a 15,13 franchi) e Julius Bär (-0,31% a 57,56 franchi). In ordine sparso hanno chiuso i valori più sensibili ai cicli economici come ABB (+0,18% a 21,70 franchi), Adecco (-0,38% a 58,44 franchi), Geberit (+0,44% a 436,00 franchi), LafargeHolcim (+0,40% a 47,53 franchi) e Sika (-0,36% a 137,30 franchi).

